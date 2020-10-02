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02.10.2020 - 07:31 |

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir Ankara başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri (Diyanet)

Cuma namazı saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan cuma gününde ikamet ettikleri illerdeki cuma namazı vakitlerini araştırmaya devam eden müslümanlar farz olan ibadeti kaçırmak istemiyor. Peki Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir Ankara başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri (Diyanet)

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan cuma gününde kılınacak olan farz namaz öncesinde binlerce müslüman bulundukları illerdeki namaz vakitlerini araştırmaya devam ediyor. Öğle namazı vaktinde kılınan ve müslüman erkeklere farz kılınan cuma namazının saati Türkiye'nin 81 ili içinde farklılık gösterebiliyor. İkamet ettikleri illerdeki Cuma namazı saatini araştırmaya devam eden müslümanlar farz ibadeti yerine getirebilmek için araştırmalarına devam ediyor. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı İstanbul'da 12:58'de kılınacak

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da cuma namazı 12:43'de kılınacak

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de cuma namazı 13:06'da okunacak olan öğle ezanının ardından kılınacak

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