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06.11.2020 - 11:30 |

Cuma namazı saati 6 Kasım 2020 il il vakitler: Diyanet cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saati il il vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Her hafta cuma günü ibadetlerle geçiriliyor. Cuma namazı kılacak olanlar ise il il namaz saatlerini merak ediyorlar. İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana olmak üzere cuma namazı vakitleri detayları ile haberde yer alıyor. Peki cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 6 Kasım 2020 il il cuma namazı saatleri...

Cuma namazı saati 6 Kasım 2020 il il vakitler: Diyanet cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. İslam dünyası için cuma günü önemli günler arasında yer alıyor. Müslüm dünyası cuma namazı saati ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. 6 Kasım 2020 cuma namazı saatleri detayları belli oldu. İşte il il cuma namazı vakitleri...

 İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 12:53

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:37

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:00

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:27

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:52

KONYA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:39

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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