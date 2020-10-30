Cuma namazı saati kaçta? diyanet yayımladı: Bugün Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerde cuma kaçta kılınacak?

30 Ekim 2020 Cuma gününe ait namaz vakitleri belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma namazı saatleri için büyük merak devam ediyor. Bugün cuma namazına katılmak isteyenler, cuma kaçta, cuma namazı saat kaçta kılınacak sorularına cevap arıyor. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere diğer illerin Cuma namazı saatlerini haberimize ekledik. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Cuma namazı vakitleri...

CUMA KAÇTA? 30 EKİM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

ANKARA: 12:37

İSTANBUL: 12:53

İZMİR: 13:00

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CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü, Müslümanlar için haftalık toplu ibadet günüdür. Şartlarını taşıyan Müslümanların bu günde bir araya gelerek Cuma namazı kılmaları farzdır.



Cuma namazı, Kur’ân-ı Kerîm’de isim verilerek emredilen tek namazdır. Yüce Rabbimiz, Cuma suresi 9. âyetinde şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alım-satımı bırakın. Bilseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.”

Bu âyet-i kerîme, Cuma vaktinin, Cuma namazı kendilerine farz olanlar için ibadet zamanı olduğunu; Allah’ı anmaktan alıkoyan bütün dünya meşguliyetinden uzak durulması gerektiğini işaret etmektedir.



Mü’minler bu çağrıya uyarak her türlü dünyevi meşgaleyi bir tarafa bırakıp Cuma namazına koşarlar. Hayatlarına yön verecek nasihatleri dinlerler. Birlik ve beraberlik içerisinde Yüce Mevlâ‘dan af ve rahmet dilerler. Mazeretleri olmadan Cuma namazına gitmemeyi ise manevî bakımdan büyük bir kayıp olarak görürler… Yüce Allah’ın engin rahmet ve lütfundan istifade etmeyi asla ihmal etmezler.



Cuma günü Müslümanlar açısından büyük önem taşıdığı ve adeta bir bayram günü kabul edildiği için, Perşembe günü akşamından başlamak üzere maddî ve manevî temizliğe her zamankinden daha fazla önem vermek gerekir. Bunların başında boy abdesti almak gelir ki Cuma günü boy abdesti almak alimlerin çoğuna göre sünnet, bazılarına göre farzdır. Bunun yanında Cuma günü namaza gelmeden önce tırnak kesmek, dişleri temizlemek gibi bedenî temizlikler yapmak, temiz elbiseler giymek, başkalarını rahatsız etmeyecek, aksine onların hoşuna gidecek güzel kokular sürmek sünnet olan davranışlardır.





