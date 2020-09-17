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17.09.2020 - 22:50 |

Cuma namazı yarın saat kaçta kılınacak? (18 Eylül) Diyanet duyurdu: İstanbul, Ankara İzmir cuma namazı saatleri

Cuma namazı saati araştırılmaya devam ediyor. Cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar bulundukları illerdeki cuma namazı saatlerini araştırıyorlar. Peki, 18 Eylül cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı yarın saat kaçta kılınacak? (18 Eylül) Diyanet duyurdu: İstanbul, Ankara İzmir cuma namazı saatleri

İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Cuma gününde akla ilk gelen ibadetlerden biri olan Cuma namazı için heyecan başladı. Yurdunmuzun dört bir yanında kılınacak olan Cuma namazı saatleri merak konusu oldu. Corona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir cemaatle cuma namazı kılamayan vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarında cuma namazı vakitlerini araştırmaya başladı. İlden ile farklılık gösteren namaz vakitleri, Müslümanları harekete geçirdi. Kendi yaşadığı şehrin cuma namazı saatini araştıranlar için il il cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı vakitleri 18 Eylül 2020..

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

Ankara'da cuma namazı vakti 12:50'de

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

İstanbul'da cuma namazı vakti 13:05'de

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

İzmir'de cuma namazı vakti 13:13'de

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

Ankara'da cuma namazı vakti 12:56'da

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

İstanbul'da cuma namazı vakti 13:12'de

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

İzmir'de cuma namazı vakti 13:19'da

 

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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