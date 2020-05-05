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05.05.2020 - 11:32 |

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 günde bitecek demişti! İşte Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin içinden ilk görüntüler...

Gelen bir son dakika haberine göre; Corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede önemli bir merkez olması planlanan Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşaatı devam eden salgın hastanesinde sona yaklaşıldı. 1008 yatak kapasiteli hastanenin içini ilk kez TRT Haber görüntüledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdikten sonra inşaatına 9 Nisan'da başlanan ve 1008 yatak kapasiteli olacağı belirtilen Atatürk Havalimanı Hastanesi ile ilgili çalışmalar, 4 bin kişi tarafından 3 vardiya şeklinde yürütülüyor.

Yaklaşık bir aydır süren hummalı çalışmalarla hastanenin bazı blokların tamamlandığı görülürken, yapım çalışmasının 24 Mayıs'ta bitmesi bekleniyor.

SALGIN, DEPREM VE AFET HASTANESİ OLARAK KULLANILACAK

İnşaatına hızla devam edilen hastanenin salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedefleniyor.

184 bin metrekare alana kurulan hastane, 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 1008 adet yatak kapasiteli olan merkezde istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

Bu sağlık merkezi tamamlandığında, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin içinden ilk görüntüler...İstanbul Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşaatı devam eden salgın hastanesinde sona yaklaşıldı. 1008 yatak kapasiteli hastanenin içini ilk kez TRT Haber görüntüledi.
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