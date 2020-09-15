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15.09.2020 - 14:57 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Azerbaycan halkına tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Ayrıntılar birazdan...

Otelde turistlere "maske tak" diyen hemşireye terlikli saldırıAntalya’da 3 Rus kadın turist, otelde kendilerini maske takmaları konusunda uyaran hemşirenin yüzüne terlik fırlattı. Terlik hemşirenin gözüne isabet ederken olaya şahit olan doktor "Beyaz kod" ihbarı yaptı. Saldırıya uğrayan hemşire şikayetçi olunca 3 turist ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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