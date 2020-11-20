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20.11.2020 - 15:05 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Pekcan'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci'nin cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Pekcan'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan'ın 89 yaşındaki annesi İhsan Kadaifci, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kadaifci için Tuzla'daki Mercan Yeni Camii'nde saat 14.00 sıralarında cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

Erdoğan'ı Bakan Pekcan ve eşi Hasan Pekcan karşıladı. Erdoğan, kılınan namazın ardından cenaze aracına alınan tabutun başına gelerek bir süre dua etti. Törenin ardından Kadaifci'nin cenazesi defnedilmek üzere Tuzla Merkez Mezarlığı'na götürüldü.

Taklalar atarak viyadükten aşağı böyle uçtuÇin'de arızalanan aracını emniyet şeridine çeken sürücü, aracın gerisine reflektör koymak yerine, yolun ortasına "kriko" koydu. Amacı diğer sürücüleri ikaz etmekti. Sürücüler fark edemeyince zincirleme kaza ise kaçınılmaz oldu.
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