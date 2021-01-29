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29.01.2021 - 16:11 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de esnafla sohbet etti, balık aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir balıkçıdan alışveriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşmek için Vahdettin Köşkü'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de esnafla sohbet etti, balık aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de esnafla sohbet etti, balık aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de esnafla sohbet etti, balık aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de esnafla sohbet etti, balık aldı
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Erdoğan, Çengelköy'de ilerlerken makam aracından el sallayarak vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bir balıkçının önünde makam aracını durdurarak esnaf ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, balıkçıdan lagos balığı da aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

'BÜYÜK BALIĞI SORDU, 'ADI NE?' DEDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 kilo 300 gram ağırlığında bir lagos satın aldığını ifade eden balıkçı Yusuf Terletme, "Her zaman buradan geçiyor zaten, geçtiği zaman da balıklarımıza bakıyordu. Geçerken sağ olsun kornaya basar, selamını verir. Eksik etmez." dedi.

Terletme, "Müşterimiz zaten. Devamlı balık veririz. Lagos balığı verdik. Ege balığı, güzel bir balıktır. Beyaz eti vardır. Büyük balığı sordu, 'Adı ne?' dedi. Lagos dedik. Yanında bir misafiri vardı herhalde. Hoşuna gitti, verdik" diye konuştu.

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