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17.04.2020 - 10:00 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Yeni görüntü...

Corona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina iskeleti tamamlanmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Yeni görüntü...
Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinin iskeleti ortaya çıktı
Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinin iskeleti ortaya çıktı
Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinin iskeleti ortaya çıktı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu.

Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor. Havalimanında yapımı devam eden hastane inşaatında binanın metal iskeleti tamamlanmaya başladı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının 45 günde tamamlanması bekleniyor.

Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.
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