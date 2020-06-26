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26.06.2020 - 19:47 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvanları telef olan vatandaşa 16 koyun gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde küçükbaş hayvanları telef olan Ali Rıza Çelikel'e 16 koyun gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvanları telef olan vatandaşa 16 koyun gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel'i telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Aileye 16 koyun hediye eden Erdoğan, "Koyunlarınız hayırlı ve bereketli olsun." diyerek, şöyle devam etti:

"Allah kazadan beladan korusun. Bu kaza, kader. Ne yapalım? Her şey gidiyor işte. Bak bir elektrik çarpması, yok şudur, yok budur... Her şey olabiliyor. Allah sabırlar versin. Belediye başkanımızdan da Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ettim. 16 koyunumuz da inşallah daha da artsın. Eksilmesin ve bereketli bir şekilde de ailenin ihtiyaçlarına inşallah yardımcı olsun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun."

Erdoğan, Ali Rıza Çelikel'in eşiyle de görüşerek, "İnşallah bu devlet oldukça her zaman sizlerin yanınızdayız. Elimizden ne gelirse bunları da yapacağız. Biz sizin her zaman yanınızda, emrinizdeyiz. Hiç unutmayın." dedi.

Ali Rıza Çelikel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

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