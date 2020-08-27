Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ise H. Abdullah Kaya yeniden seçildi.