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08.02.2021 - 16:14 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş ne zaman? Ulusa-Millete Sesleniş saat kaçta, hangi gün yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması ile ilgili açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş programının yapılacağını açıkladı. Millete Sesleniş programının yapılacağı tarih ise merak ediliyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş ne zaman ve hangi gün yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş ne zaman? Ulusa-Millete Sesleniş saat kaçta, hangi gün yapılacak?

Millete Sesleniş programı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş programının tarihini bugün açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra
Millete Sesleniş programının yapılacağı zaman araştırılmaya başlandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş ne zaman?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLETE SESLENİŞ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş programının yapılacağı günü açıkladı. Millete Sesleniş programı çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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