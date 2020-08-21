21.08.2020 - 11:03 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi saat kaçta açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı saat netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğam tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada Cuma günü milletimize bu müjdeyi inşallah duyuracağız açıklamasında bulunmuştu. Herkes tarafından merak edilen müjdenin açıklanacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı saat netlik kazandı. Çarşamba günü yapılan açıklamnın ardından farklı açıklamalar sosyal medya üzerinden konuşulmaya başlanmıştı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi saat kaçta açıklayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdenin açıklanacağı saat netlik kazandı. Çarşamba günü yapılan açıklamada Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize duyuracağız açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında çeşitli iddialar ortaya atılmış konuya dair İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada Cuma gününü bekleyelim spekülasyonlara kulak asmayalım açıklamasında bulunmuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi saat 15:00'de açıklaması bekleniyor. İstanbul'da yapılacak olan açıklama tüm Türkiye ve Avrupa basını tarafından merak içerisinde bekleniyor.
Restoranda oturan kadına uçan tekmeli saldırı kameradaMUĞLA'nın Ula ilçesinde, restoranda oturan Buse D. (20), yanına gelen O.U. (33) tarafından darbedildi. Tekme- tokat dövülen Buse D.'nin şikayetçi olmasının ardından O.U. gözaltına alındı. O.U. serbest kalırken, olay anı ise anbean iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.