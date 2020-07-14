14.07.2020 - 16:42 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama (konuşacak) yapacak? Kabine Toplantısı bitti mi?
Bugün kritik bir Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı daha yapılacak. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilecek. Koronavirüsten dolayı yasak gelip gelmeyeceği merak edilirken özellikle de Kurban Bayramı'nda nasıl bir tedbir uygulanacağı araştırılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat 15.00'te başladı. Taplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak ediliyor. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? sorusu gündem olmuş durumda...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Kritik toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geride kalan 2 yılı da ayrıntıları ile ele alınacak. Bazı bakanlar toplantıda sunum yapacak. Toplantının kaçta biteceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat kaçta açıklama yapacağı henüz bilinmiyor.
Tekirdağlıların su çilesi! 10 gündür su yok!Tekirdağ Malkara'nın Allıışık Mahallesi'ndeki evlerde, yaklaşık 10 gündür su yok. Vatandaşlar, araç ve traktörlerle yaklaşık 2 kilometre mesafedeki çeşmeye giderek, bidonlarla evlerine su taşıyor. Mahalle halkından Erdal Engin, kendileri ve hayvanların susuz kaldığını belirterek, "Açlıktan değil susuzluktan öleceğiz" dedi.