Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama (konuşacak) yapacak? Kabine Toplantısı bitti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat 15.00'te başladı. Taplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak ediliyor. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? sorusu gündem olmuş durumda...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Kritik toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geride kalan 2 yılı da ayrıntıları ile ele alınacak. Bazı bakanlar toplantıda sunum yapacak. Toplantının kaçta biteceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat kaçta açıklama yapacağı henüz bilinmiyor.