Corona virüs nedeniyle toplantı üstüne toplantı yapılırken son olarak Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara seslenecek. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüse karşı alınan tedbirlere ne kadar uyulduğunu ve bundan sonraki süreçte ne yapılması gerektiği paylaşması bekleniyor.

Ekonomi ayağıyla ilgili olarak bundan sonra ek başka tedbiler alınmalı mı ilgili bakanların paylaşılması bekleniyor. Açıklamanın saat kaçta yapılacağına dair bir bilgi henüz bulunmuyor.