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06.04.2020 - 15:42 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı. Saat 15.18'de başlayan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dizi açıklamalarda bulunacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

 

Corona virüs nedeniyle toplantı üstüne toplantı yapılırken son olarak Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara seslenecek. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüse karşı alınan tedbirlere ne kadar uyulduğunu ve bundan sonraki süreçte ne yapılması gerektiği paylaşması bekleniyor.

Ekonomi ayağıyla ilgili olarak bundan sonra ek başka tedbiler alınmalı mı ilgili bakanların paylaşılması bekleniyor. Açıklamanın saat kaçta yapılacağına dair bir bilgi henüz bulunmuyor.

Corona virüse karşı başından aşağı çuval geçirip gezdi!İstanbul Zeytinburnu'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan çuvallı corona virüs önlemi ilgi çekti.
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