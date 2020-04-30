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30.04.2020 - 20:15 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan o ailelerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Destek Gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o ailelerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.  4 farklı şehirde vefa destek gruplarının yardım ettiği ailelere bağlanan Erdoğan, ailelerle görüşerek Ramazanlarını tebrik etti.

Erdoğan'ın görüşme yaptığı ailelerin arasında bir de şehit ailesinin bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o ailelerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan o ailelerle görüştü

 

15 yaşındaki kız, 30'dan fazla kişiye koronavirüs bulaştırdıErciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, "İstanbul’dan gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğu, 30'dan fazla kişiye burada hastalık etkenini bulaştırmış. Bütün akrabalarını ziyaret etmiş, hepsinde kalmış. Bu filyasyon ile ancak ortaya çıkarılabilen bir durum" dedi.
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