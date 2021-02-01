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01.02.2021 - 09:27 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı

Mesajına, "Değerli kardeşim, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar" ifadeleriyle başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Haftanın ilk günü mesaimize, saat 14.00'te AK Parti'mizin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine yapacağımız canlı bağlantılarla başlayacağız. Saat 15.00'te de kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Toplantımızdan çıkacak kararların şimdiden hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinize hayırlı haftalar diliyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."

İzmir'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiAFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre ise saat 08.47'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin büyüklüğü daha sonra 4.8 olarak revize edildi.
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