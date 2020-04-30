Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ailelere 'Vefa' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı. 4 farklı şehirde vefa destek gruplarının yardım ettiği ailelere bağlanan Erdoğan, ailelerle görüşerek Ramazanlarını tebrik etti.

Erdoğan'ın görüşme yaptığı ailelerin arasında bir de şehit ailesinin bulunduğu öğrenildi.