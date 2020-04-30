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30.04.2020 - 20:15 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ailelere 'Vefa' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Destek Gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.  4 farklı şehirde vefa destek gruplarının yardım ettiği ailelere bağlanan Erdoğan, ailelerle görüşerek Ramazanlarını tebrik etti.

Erdoğan'ın görüşme yaptığı ailelerin arasında bir de şehit ailesinin bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan ailelere Vefa telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğandan ailelere Vefa telefonu

 

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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