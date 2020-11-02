MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum...
ABONE OL
02.11.2020 - 18:00 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan, resmi Twitter hesabından Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastane odasından el salladığı görüntülerini paylaştığı mesajında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..." ifadelerine yer verdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika: Mucizeye inandırdı! Enkazdan 65 saat sonra kurtulan Elif'in ilk görüntüleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 2 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 2 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

TBMM'de son dakika koronavirüs kararı

TBMM'de son dakika koronavirüs kararı

Sıradaki Haber