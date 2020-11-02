Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum...

Erdoğan, resmi Twitter hesabından Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastane odasından el salladığı görüntülerini paylaştığı mesajında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..." ifadelerine yer verdi.

Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun.



Geçmiş olsun canım yavrum... pic.twitter.com/cQSdZp6T8G — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 2, 2020