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29.03.2020 - 16:38 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Emine Erdoğan'ın çağrısına destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın gençlere yaşlıları korumak için yaptığı dayanışma çağrısına destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Emine Erdoğan'ın çağrısına destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan'ın videolu iletisini Twitter hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, gün içinde Twitter hesabından yaptığı videolu  paylaşımında gençlere seslenerek, dünya belki de son 100 yılın en büyük  salgınıyla yüzleşirken, bu salgınla mücadelede herkese önemli görevler düştüğünü  vurguladı.

Bu salgının yavaşlatılması için sosyal izolasyon kurallarına uymanın,  çok mecbur olmadıkça evden çıkmamanın ve çıkınca da sosyal mesafeyi korumanın  hayati önem taşıdığının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hem bizim için canlarını riske atarak ön safta mücadele eden sağlık  çalışanlarının yükünü azaltmak, hem de bu salgına karşı en savunmasız grup olarak  tanımlanan yaşlıları korumak için şimdi dayanışma vakti. Hayatları boyunca bizi  koruyup, kollayan, bizim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan büyüklerimizi  koruyup kollama sırası şimdi bizde. Evde kalmaları gereken bu süreçte onlara  sevgi ve merhametle yaklaşıp, bu zor süreci evlerinde daha güvenli atlatmalarını  sağlayabiliriz. Onları tedirgin ve demoralize etmeden sosyal izolasyonun  gerekçesi konusunda açıklayıcı bilgiler verebiliriz. Bu süreçte alış veriş  vesaire ihtiyaçları için kapılarını çalabilir, kendilerini yalnız ve tedirgin  hissetmemeleri için onları sık sık telefonla arayarak hatırlarını sorabilir,  sorunlarını dinleyebilir, morallerini yüksek tutabiliriz. Hatta onlara sesli  kitap olabiliriz."

"YAŞLILARIMIZIN KORUYUCU KALKANI OLABİLİRİZ"

Yaşlılara, evde geçirecekleri süreci en sağlıklı ve güvenli şekilde  geçirmeleri için diyetlerine dikkat etmeleri, evde de olsa hafif bedensel  aktivitelerini sürdürmeleri gibi yönlendirmelerde bulunulabileceğini aktaran  Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sıkılmamaları için hobiler, evde yapabilecekleri aktiviteler  önerebiliriz. En önemlisi de onların bizim için yük değil, velinimetimiz olduğunu  hissettirebilmemiz. Bu topraklarda büyüklerimiz, memleketimizin birliği, dirliği,  bereketi, bilgeliği ve duası. Onlar varsa daha güçlüyüz. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Onlar, altında soluklandığımız bin yıllık çınarların gölgeleridir.  Sorumluluğumuzun daha iyi farkına varırsak, yaşlılarımızın koruyucu kalkanı  olabilir ve daha nice bayram sabahını birlikte geçirebiliriz."

 

 

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