Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esayan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız."

Paylaşımda, Markar Esayan'ın fotoğrafına da yer verildi.