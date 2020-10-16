MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esayan için başsağlığı mesajı
ABONE OL
16.10.2020 - 20:25 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esayan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esayan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız."

Paylaşımda, Markar Esayan'ın fotoğrafına da yer verildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika! Markar Esayan hayatını kaybetti
    İstanbul'da çirkin saldırı! Kapıyı tutarak kendilerini korudularGaziosmanpaşa'da Aile Sağlığı Merkezi'ne iğne olmaya gelen kişiler, hemşireyle tartıştıktan sonra sağlık merkezine saldırdı. Saldırı anı sağlık merkezinin kameralarına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Koronavirüs tablosu bugün son dakika haberi! 16 Ekim 2020 Koronavirüs tablosu Türkiye

    Koronavirüs tablosu bugün son dakika haberi! 16 Ekim 2020 Koronavirüs tablosu Türkiye

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    Son dakika: Hüsnü Çalmuk'a verilen ceza belli oldu

    Son dakika: Hüsnü Çalmuk'a verilen ceza belli oldu

    Sıradaki Haber