24.07.2020 - 13:20 |
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti!
Gelen bir son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Kur'an-ı Kerim okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.
Daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu.
Minarelerden yükselen selaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu.
Cemaat, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşliğinde dua etti. Bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anları cep telefonlarına kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti!Ayasofya'da ilk cuma namazı bugün kılınıyor. Günün ilk ışıklarından itibaren insanlar akın akın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okudu.