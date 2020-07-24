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24.07.2020 - 13:20 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti!

Gelen bir son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınacak  cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu.

Minarelerden yükselen selaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu.

Cemaat, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşliğinde dua etti. Bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anları cep telefonlarına kaydetti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti!Ayasofya'da ilk cuma namazı bugün kılınıyor. Günün ilk ışıklarından itibaren insanlar akın akın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okudu.
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