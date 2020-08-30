Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Savunma sanayimize yaptığımız yatırımları, insan kaynağıyla tahkim ederek tüm tehditlerle etkili mücadele halindeyiz

Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi.

Kara, deniz ve hava kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak artık daha önemli.

Bugün karşımızdaki bu manzara, mücadele azmi dışında insan kaynağımızın da dimdik ayakta durduğunu görüyoruz.

Vatan topraklarının her karışında destanlar yazan kahramanlarımızı şükranla anıyorum.

Subaylarımız ne kadar donanımlı olursa o kadar ileride oluruz.

Sınırlarımız dışından kuşatılmaya çalışılan ülkemizi, milletimize biçilen kefeni kararlılıkla parçalayıp attık.

Maruz kaldığımız her saldırı mücadele azmimizi daha da perçinledi. Geldiğimiz nokta geleceğimize daha umutla bakmamızı sağladı. Şimdi artık daha gür bir sedayla düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Herkes Türkiye'nin çıkarlarını koruma konusundaki kararlığını görmüştür. Görmeyen de görecektir.

Asıl soru şu, acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenler aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar mı?"

Türkiye tarihi boyunca hiçbir zaman saldırgan bir ülke olmamıştır. Bizim fetih anlayışımız, önce gönüllerin fethidir. Dünya 5'ten büyüktür haykırışımızla küresel bir harekete sebep olduğumuz süreç gümbür gümbür devam ediyor.

Biz eksiklerimizi biliyoruz ve bunları düzeltme çabasındayız. Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır. İnşallah daha nice Ağustoslarda nice zaferlere imza atacağız. Tarihte hiçbir zafer bir sonrakinin alternatifi değildir.