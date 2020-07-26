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26.07.2020 - 17:51 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Gelen bir son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılışını yaptı. Açılış sonrası Tarabya Taksi durağını ve yanında bulunan minibüs durağındaki şoförleri selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.

Tarabya Bayır Caddesi'nde bulunan Tarabya Taksi durağındaki ve hemen yanında bulunan minibüs durağındaki şoförleri selamladı. Makam aracından inmeyen Erdoğan bir süre şoförlerle sohbetti ve fotoğraf çektirdi.

Erdoğan daha sonra köşke geçti.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti.
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