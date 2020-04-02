Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla resmen başladı! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla açılışı mayıs ayında yapılacak Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılmaya başlanması, Anadolu Ajansı (AA) tarafından havadan görüntülendi.

İş makinelerinin çalıştığı alana hafriyat kamyonlarının giriş-çıkış yaptığı gözlenirken, ekiplerin çalışması kameraya yansıdı.

Dün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başlayan ekipler, arazide iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

AA ekibi, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi şantiye sahasına özel olarak girerek, inşaat sahasını da havadan görüntülendi.

Öte yandan hastaneye bağlantı yolları ve viyadüklerdeki çalışmaların da sürdüğü gözlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Yolların diğer kısmı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yol ağında olmasına rağmen yapılmamaktadır. Açılışı mayıs ayına çekilen hastane hizmete girdiği zaman vatandaşların, hastaların, ziyaretçilerin ve refakatçilerin hastaneye erişimi mümkün değildir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin ulaşım yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındı. Biz de bugün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başladık. Şu an arazide yüklenicimiz, iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak. Bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza ve hastalarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak, Kovid-19 ile mücadelemize katkı yapacak."

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NA TEŞEKKÜR

İBB'den yapılan açıklamaya göre İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınının yaşandığı günlerde daha çok yatak oluşturmanın önemli olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, hastane yoluyla ilgili yaşanan sürece ilişkin şunları ifade etti:

"Öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mıza, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunun eksik kalan kısmını yapma kararı aldığı için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi yarım kalan yolun yapılması konusunda, göreve geldikten kısa süre sonra girişimlere başladık. Ta 25 Kasım 2019 günü saat 18:00'de Sayın Valimiz, ben, Genel Sekreter’imiz ve ilgili genel sekreter yardımcımız Valilikte bu konunun çözümü için görüşmeler gerçekleştirdik. Kaynak yetersizliği nedeniyle sürece, İBB'nin devam etmesi zordu. Yaklaşık 1 yılı aşkın süredir de inşaatın durduğunu kendilerine aktardık. Hastane yolunun tamamlanması da birinci öncelik olarak toplantıda ele alındı. Sayın Valimiz ile konunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına götürülmesi ve inşaatın bakanlık tarafından sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varmıştık. Kasım ayından ta ki 1 Nisan tarihine kadar, bu yol için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan bir geri dönüş ya da bir adım gelmemişti. Bize iletilmedi. Dün yapılan açıklamayla, bakanlığımız süreci yürüteceğini belirtti. Bu da mutluluk verici. Umarım kısa zamanda İstanbulluların hizmetine bu yol girer."