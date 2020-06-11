Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayıyla ilgili iki ayrı iddianame

Beşiktaş'ta 6 Haziran Cumartesi günü eski sevgilisi Ceylan G.(29)'ye şiddet uygulayan Nazir İlgin (25), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazir İlgin, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nazir İlgin, serbest bırakılmasının ardından 8 Haziran'da akşam saat 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta eski sevgilisi Ceylan G.'nin önüne kesip darp etti. Şüpheli Nazir İlgin, Ceylan G'yi elinden ve boynundan bıçakla yaraladıktan sonra polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazir İlgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ AYRI İDDİANAME DÜZENLENDİ

Konuyla ilgili iki ayrı olay üzerine Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca iki ayrı iddianame düzenlendi. 6 Haziran'daki ilk olayla ilgili şüpheli Nazir İlgin hakkında "Kasten yaralama", "Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal", "Bıçakla tehdit teşebbüs", "Tehdit" suçlarından toplam 2 yıl 2 aydan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli İlgin'in, 8 Haziran'daki ikinci olayla ilgili ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli hakkındaki iddianameler mahkemeye gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

OLAY CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIMIŞTI

Öte yandan, olay anına ilişkin çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Ceylan G.'nin yaralarının vatandaşlar tarafından sarıldığı ve sokakta birçok polis ekibinin olduğu görülüyor.

CUMHURBAŞKANI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir İlgin'in adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdiği belirtilmişti.

Erdoğan, “Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi” dedi. Soylu da “Sonra tutuklandı. Şu anda içeride” yanıtını verdi. Erdoğan, Soylu’nun anlattığı, ‘telefona uygulama indirilerek planlanan takip sistemi’nin de bir an önce tamamlanmasını istedi.