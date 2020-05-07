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07.05.2020 - 15:08 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla geçmiş olsun dileğinde bulunduğu aile taburcu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, video konferansla geçmiş olsun dileğinde bulunduğu anne, baba ile kızları iyileşerek bu gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden taburcu oldular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla geçmiş olsun dileğinde bulunduğu aile taburcu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile video konferans yöntemiyle görüşmüş ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde corona virüs tedavisi gören hastalarla da görüşerek onlara tek tek geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu. Erdoğan'ın görüştüğü hastalar arasındaki Ümit Özturhallı, Eşi Neslihan Özturhallı ve kızları Sude bu gün taburcu oldu. Tedavi takibini Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker İnanç Balkan'ın yaptığı aileye taburculukları sırasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr Zekai Kutlubay ile Başhekim Yardımcısı Doç. Dr Hüseyin Botanlıoğlu da eşlik.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın video konferansla geçmiş olsun dileğinde bulunduğu aile taburcu oldu

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