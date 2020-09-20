20.09.2020 - 17:22 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yağmurlu havada çekilen fotoğrafı paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde sürdürüyor.
Erdoğan'ın sosyal medya resmi hesaplarından "Yağmurlu bir İstanbul hafta sonunda mesaiye devam" notuyla Vahdettin Köşkü'nün bahçesinde çekilen bir fotoğrafı paylaşıldı.
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastıİsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 101 fanatik Yahudi’nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerek baskın düzenlediği belirtildi.