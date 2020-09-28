MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, o çağrı sonrası harekete geçti
ABONE OL
28.09.2020 - 18:20 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, o çağrı sonrası harekete geçti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, evinde internet olmadığı için yardım isteyen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Zümra Akbel'in çağrısına kayıtsız kalmadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, o çağrı sonrası harekete geçti

Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Yahyasaray köyünde yaşayan 9 yaşındaki ilkokul 3. sınıf öğrencisi Zümra Akbel, evinde interneti olmadığı için derslerini takip edemiyordu.

Minik Zümra, "Fuat amca" diye hitap ettiği Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na gönderdiği mektupta, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay amca köyümüzde internet yok. Derslerimizi takip edemiyoruz. Bize internet gönderir misin? Sana hepimiz dua ediyoruz. Allah razı olsun." ifadeleriyle yardım talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, o çağrı sonrası harekete geçti

Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Oktay, minik Zümra ve onun gibi internete erişimi olmayan bütün çocukların bu ihtiyaçlarının mümkün olduğunca karşılanması yönünde talimat verdi.

Zümra Akbel, internetine kavuşurken, bölgede internete erişim sağlayamayan çocuklar için de çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.

    Sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yediRusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB duyurdu! El Kaide bağlantılı terörist 3 çocuğuyla yakalandı

    MSB duyurdu! El Kaide bağlantılı terörist 3 çocuğuyla yakalandı

    Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

    Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

    Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

    Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

    Sıradaki Haber