Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan'a sert tepki

Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmemişken, yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir. Uluslararası toplum bu iki yüzlü tavrı görmezden gelerek Ermenistan'ın işlediği suçlara ortak olmaktadır. Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmemişken, yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir.

Uluslararası toplum bu iki yüzlü tavrı görmezden gelerek Ermenistan'ın işlediği suçlara ortak olmaktadır.

Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 🇹🇷🇦🇿 — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 11, 2020