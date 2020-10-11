MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan'a sert tepki
ABONE OL
11.10.2020 - 19:18 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmediğine dikkati çekerek, "Yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan'a sert tepki

Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmemişken, yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir. Uluslararası toplum bu iki yüzlü tavrı görmezden gelerek Ermenistan'ın işlediği suçlara ortak olmaktadır. Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Bulut, son yolculuğuna uğurlandıGeçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İletişim Başkanı Altun'dan Oruç Reis açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan Oruç Reis açıklaması

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Yer: Uşak! 'Tarih' ele geçirildi

Yer: Uşak! 'Tarih' ele geçirildi

Sıradaki Haber