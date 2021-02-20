Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

Oktay, Twitter hesabından, şunları kaydetti:

"Ebediyete irtihal eden büyük hadis alimlerimizden Muhammed Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, YÖK Başkanımız Yekta Saraç başta olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."