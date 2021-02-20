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20.02.2021 - 00:57 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

Oktay, Twitter hesabından, şunları kaydetti:

"Ebediyete irtihal eden büyük hadis alimlerimizden Muhammed Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, YÖK Başkanımız Yekta Saraç başta olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.
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