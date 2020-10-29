MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Büyük Cumhuriyet Konseri'
ABONE OL
29.10.2020 - 19:23 |

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Büyük Cumhuriyet Konseri'

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın “Büyük Cumhuriyet Konseri” İstiklâl Marşı ile başladı.

Konsere, Cumhuriyetimizin 97. yılı temalı video haritalama (mapping) ve Akdeniz’de 97 dalgıçla özel su altı ışık gösterisi eşlik ediyor.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul’un simge binalarından Küçük Çamlıca Kulesi'nde “Cumhuriyet” temalı ışık gösterisi düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Büyük Cumhuriyet Konseri


Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Büyük Cumhuriyet Konseri


Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 29 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Büyük Cumhuriyet Konseri'

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Büyük Cumhuriyet Konseri'

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru ekranı...

VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru ekranı...

Sıradaki Haber