Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Büyük Cumhuriyet Konseri'

Konsere, Cumhuriyetimizin 97. yılı temalı video haritalama (mapping) ve Akdeniz’de 97 dalgıçla özel su altı ışık gösterisi eşlik ediyor.



Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul’un simge binalarından Küçük Çamlıca Kulesi'nde “Cumhuriyet” temalı ışık gösterisi düzenleniyor.











