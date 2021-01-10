Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan CNN TÜRK'te flaş açıklamalar

İbrahim Kalın'ın konuşmasından satır başları:

Rektör seçimi üniversiteleri politize eder. Tartışma daha sonra başka bir yere kaydı. Konu parti siyasetine dönüştürüldü buna da tepki geldi doğal olarak. Rektörün yetkinliği tartışılmıyor. Bütün üniversitelere atamalar böyle yapılıyor. Bir partinin dediğim gibi kendi siyasi gündemine eklemlemeye çalışması Boğaziçi Üniversitesi'ne haksızlık. Üniversitenin rektörünün performansına bakılır.

Bir siyasi partinin dar siyasi gündemine alet ediliyor konu. Rektörün yapacağı katkılar tartışılmıyor.

Rektörden bağımsız olarak usulü tartışıyorlar. Bizim Türkiye'deki rektörün tamamı böyle atanıyor.

Konu başka bir zemine kaydırıldı. Üniversitesi öğrenciler, akademisyenler kendi tartışma zeminlerinde bu konuyu devam ettirselerdi daha sağlıklı olacaktı. Konu siyasallaştırıldı.