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10.01.2021 - 21:01 |

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan CNN TÜRK'te flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dış siyasetteki mücadele alanlarından iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme ilişkin merak edilen başlıkları CNN TÜRK'te Ne Oluyor programında değerlendiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan CNN TÜRK'te flaş açıklamalar

İbrahim Kalın'ın konuşmasından satır başları:

Rektör seçimi üniversiteleri politize eder. Tartışma daha sonra başka bir yere kaydı. Konu parti siyasetine dönüştürüldü buna da tepki geldi doğal olarak. Rektörün yetkinliği tartışılmıyor. Bütün üniversitelere atamalar böyle yapılıyor. Bir partinin dediğim gibi kendi siyasi gündemine eklemlemeye çalışması Boğaziçi Üniversitesi'ne haksızlık. Üniversitenin rektörünün performansına bakılır.

Bir siyasi partinin dar siyasi gündemine alet ediliyor konu. Rektörün yapacağı katkılar tartışılmıyor. 

Rektörden bağımsız olarak usulü tartışıyorlar. Bizim Türkiye'deki rektörün tamamı böyle atanıyor.

Konu başka bir zemine kaydırıldı. Üniversitesi öğrenciler, akademisyenler kendi tartışma zeminlerinde bu konuyu devam ettirselerdi daha sağlıklı olacaktı. Konu siyasallaştırıldı.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi
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