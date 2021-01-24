Cumhuriyet Gazetesine molotof atmıştı... Kaçak silah ticareti kavgasında öldürüldü

Borçlu olduğu şahıslar tarafından yılbaşı gecesi öldürülen Zayim’in katil zanlıları, 23 gün sonra otobüs durağında üzerlerindeki silahlarla otobüs beklerken yakalandı.



Pierre Loti turistik tesislerinin bulunduğu Eyüpsultan Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz yılbaşı akşamı saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda; silah ticareti yaptıkları belirlenen iki grup önce tesislerde bulunan bir kafede buluştu. Görüşme sırasında kavga çıkınca taraflar birbirlerine silahlarla ateş açtı. Çıkan çatışmada, Ergenekon soruşturmaları kapsamında Cumhuriyet gazetesine molotof kokteyli atmak suçundan yargılanan ve 5 yıl hapis cezasına mahkum olan Seyhun Zayim (38), kafasına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası soruşturma başlatan polis, çatışmadan yaralı olarak kaçan ve Zayim’in arkadaşları oldukları belirlenen Emre, Erhan ve Eyüp Can I. isimli kardeşleri gözaltına aldı.



Çatışmada silah kullandıkları belirlenen üç kardeş adli kontrolle serbest kalırken, polis Zayim’in katili olarak Baran P.(23) ve Şuayip Ö (34) isimli şahısları belirledi. İki şüpheli önceki gün otobüs durağında üzerlerinde silahlarla gözaltına alındı. Şuayip Ö.’nün yedi, Baran P’nin beş, Seyhun Zayim’in ise 17 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.





