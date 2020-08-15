Cumhuriyetin en büyük tarihi eser operasyonu! 4 kişi tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesi ve yakınlarından kazı ve başka yöntemlerle ele geçirilen tarihi eserleri yurt dışına kaçırma hazırlığı olduğu bilgisini aldı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekipler, dün sabah saatlerinde Menemen ilçesi merkezli, Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda, yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan obje ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin dolar ve 11 bin euro ele geçirildi. Yapılan operasyonun, cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu bildirildi.

4 şüpheli tutuklandı

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki gözaltı işlemleri sona erdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D., U.Y., İ.G. ve A.Y. tutuklanırken, M.Y. ve E.K. isimli şüpheliler adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan dev operasyonda ele geçirilen tarihi eserler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi. Müze müdürlüğüne teslim edilecek olan eserlerin özel ekip tarafından inceleneceği öğrenildi.