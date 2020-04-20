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20.04.2020 - 17:30 |

Cümle Eş Anlamlısı Nedir? Cümle Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Cümle kelimesi özellikle sınavlarda soruların en fazla geldiği kelimelerden birisidir. Bu kelimenin eş anlamlısı, TDK tarafından nasıl yazıldığı sınavların büyük kısımlarını oluşturur. Yazımızda "cümle" kelimesi nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı? Kelimenin eş anlamı nedir gibi sorulara cevaplar hazırladık.

Cümle Eş Anlamlısı Nedir? Cümle Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Cümle kelimesinin yazılış şekli ve eş anlamlısını bilerek, hem kelime haznenizi genişletebilir hem de sınavlarda daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. TDK, tüm kelimelerin açıklamasını ve eş anlamlısını örneklerle açıklamaktadır. 

Cümle Nasıl Yazılır?

TDK tarafından "cümle" kelimesi bir durumu ya da yargıyı belirtmek için fiillerle beraber kullanılan kelimeler bütünü şeklinde açıklamıştır. Cümle kelimesinin eş anlamlısını ise "tümce" olarak açıklamıştır. 

Cümle Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

"Cümle" kelimesi ve eş anlamlısı için bir örnek vermek gerekirse;

 - "Kurduğun cümleler senin düşüncelerini yansıtmıyor."

 - "Verilen tümcede yanlış ifadeler kullanılmıştı."

 Yukarıdaki "cümle" ve "tümce" kelimeleri de aynı anlamları taşıyan kelimeler olarak kullanılmıştır.

Cümle Eş Anlamlısı

Cümle: Tek başına olarak fiil ya da çekimli bir fiille kullanılan ve yardı ya da durum belirten kelimeler topluluğudur. 

Cümle kelimesinin eş anlamlı yani anlam olarak aynı, yazılış olarak farklı şekilde kullanılan kelimesi ise: tümcedir.





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