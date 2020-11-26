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26.11.2020 - 12:32 |

Cuntaya dava açtı! Paradan atılan 6 sıfır nedeniyle şaka gibi tazminat kazandı

12 Eylül darbesinden sonra 5 yıl hapiste tutulan Yaşar Esersin, açtığı davada çıkan karara şaştı kaldı! Darbe mağduru Esersin yapılan yargılama sonucunda 1 lira 4 kuruşluk tazminat kazandığını öğrendiğinde olanlara anlam veremedi. Yaptığı araştırmalar sonucunda çıkan kararla ilgili son dakika açıklaması yapan Esersin "Şaşkınım! Paradan 6 sıfır atıldığı için böyle olmuş" dedi.

Cuntaya dava açtı! Paradan atılan 6 sıfır nedeniyle şaka gibi tazminat kazandı

Sabah gazetesinden Ali Oktay'ın haberine göre; Ankara'da bir market işleten evli ve iki çocuk babası Yaşar Esersin(64), 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yasa dışı örgüt üyeliği iddiasıyla sıkıyönetim mahkemeleri tarafından tutuklandı. 5 yıl 1 gün cezaevinde tutuklu kalan Yaşar Esersin, 1987'de tahliye edildi. Yıllar sonra beraat eden Esersin tutuklu kaldığı süre için 100 bin liralık maddi ve 200 bin lira manevi tazminat davası açtı. Fakat çıkan son dakika kararıyla adeta şoke oldu.

İşte şaka gibi tazminat davasının ayrıntıları:

Yıllarca süren mahkemenin ardından Esersin hakkında zaman aşımına giren suçlar açısından davanın düşürülmesine ve tutuklanmasına neden olan diğer suçlar açısından beraatına karar verildi. Beraat kararından yıllar sonra haberi olan Esersin, tutuklu kaldığı süre için 100 bin liralık maddi ve 200 bin lira manevi tazminat davası açtı.

Cuntaya dava açtı Paradan atılan 6 sıfır nedeniyle şaka gibi tazminat kazandı

1 MİLYONLUK DAVA AÇMIŞTI!

Eski para birimiyle Yaşar Esersin'in maddi kaybı, 1 milyon 40 bin 283 lira 85 kuruş olarak hesaplandı. Bilirkişinin son dakika raporunda paradan 6 sıfır atılmasıyla Esersin'in maddi kaybının günümüz para birimiyle 1 lira 4 kuruş olduğunu belirtildi! Davayı kısmen kabul eden ve geçen hafta kararını açıklayan mahkeme de Esersin'e 1982 yılından itibaren işleyecek faiziyle 1 lira 3 kuruş maddi ve 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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