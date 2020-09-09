D-100’de feci kaza! 1'i ağır 3 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu Kirazlıyalı Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Kurhan idaresindeki 34 LU 5480 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Hikmet Kılıç yönetimindeki 34 LU 5480 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobil içerisinde bulunan sürücü Cengiz Kurhan ile araç içerisinde bulunan Gürhan Kurhan, Ahmast Kurhan isimli 2 kadın araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan yaralılardan Ahmast Kurhan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.