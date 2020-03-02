D -100’de feci kaza! 4 araç birbirine girdi

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu, Tavşancıl Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen 41 P 1617 plakalı minibüs, 41 U 4184 plakalı TIR, 41 P1549 plakalı midibüs ve plakası öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Kazada minibüslerde bulunan 9 işçi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslara taşındı. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza sebebi ile D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapanarak, kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten ilerlemesini sağladı. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekiciler yardımı ile kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından D-100 Kara yolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı. Oluşan uzun araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.