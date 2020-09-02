DAEŞ emiri yakalandı

Soylu, “DEAŞ’in sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı. Teşekkürler, tebrikler emniyet teşkilatı” şeklindeki yazılı bir mesaj yayımladı. Soylu’nun işaret ettiği “sözde Türkiye Emiri”nin Mahmut Özden isimli örgüt yöneticisi olduğu ve Beyoğlu’nda katliam yapmak üzere keşif planı yaptıktan sonra yakalanan DAEŞ mensubu Hüseyin Sağır’a katliam talimatını veren isim olduğu öğrenildi. Sağır, Gaziantep’ten İstanbul’a gelip Beyoğlu İstiklal Caddesi civarında saldırı keşfi yaptıktan sonra, silah almak üzere gittiği Küçükçekmece’deki Fair Otel’deki odasında yakalanmıştı.

Adana’da yakalanan “sözde emir” Mahmut Özden’in dijital eşyalarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluşlara saldırıdan milletvekili rehin almaya kadar değişik saldırı planları çıktı. İstanbul’a getirilip sorgulandığı emniyetten sevk edildiği mahkemece 31 Ağustos günü tutuklanıp cezaevine konan Mahmut Özden’le bağlantılı 11 örgüt mensubu da gözaltına alındı.