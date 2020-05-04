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04.05.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

DAEŞ, Irak’ta yeniden hortladı

Irak’ta kentlerden tamamen temizlenen DAEŞ, kırsal bölgelerde giderek güçleniyor.

DAEŞ, Irak’ta yeniden hortladı
NAMIK DURUKAN Ankara

Önceki gün Kerkük’ün yanı sıra Diyala ve Salahaddin bölgelerinde Irak ordusu ve Haşdi Şabi gruplarına yönelik saldırı gerçekleştiren DAEŞ, Salahaddin vilayetine bağlı Amırli ilçesine saldırdı. Haşdi Şabi’ye bağlı 52’inci Tugay’a yapılan saldırı ardından bölgede yoğun çatışmalar yaşandı. DAEŞ önceki gece Kerkük’te de saldırıya geçti. Kerkük’e bağlı Dakuk ilçesindeki askeri noktalara yapılan saldırı ardından bölgede çatışmaların halen devam ettiği belirtiliyor. DAEŞ’in farklı noktalardaki saldırısında Haşdi Şabi’den toplam 11 kişi öldü, 24’ü ise yaralandı. Çatışmalarda 24 DAEŞ’li de öldürüldü.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.
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