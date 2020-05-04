DAEŞ, Irak’ta yeniden hortladı

Önceki gün Kerkük’ün yanı sıra Diyala ve Salahaddin bölgelerinde Irak ordusu ve Haşdi Şabi gruplarına yönelik saldırı gerçekleştiren DAEŞ, Salahaddin vilayetine bağlı Amırli ilçesine saldırdı. Haşdi Şabi’ye bağlı 52’inci Tugay’a yapılan saldırı ardından bölgede yoğun çatışmalar yaşandı. DAEŞ önceki gece Kerkük’te de saldırıya geçti. Kerkük’e bağlı Dakuk ilçesindeki askeri noktalara yapılan saldırı ardından bölgede çatışmaların halen devam ettiği belirtiliyor. DAEŞ’in farklı noktalardaki saldırısında Haşdi Şabi’den toplam 11 kişi öldü, 24’ü ise yaralandı. Çatışmalarda 24 DAEŞ’li de öldürüldü.