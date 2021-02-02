DAEŞ’e ağır darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu operasyon, Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerince gerçekleştirildi. Yurda kaçak yollarla giren ve DAEŞ’in “Türkiye Vilayeti Suikastçısı” olduğu ileri sürülen A.Y. kod isimli bir örgüt suikastçisinin Yalova’da ikamet ettiğinin belirlenmesiyle başlayan çalışmalarda, deşifre olan örgüt üyelerinin Avrupa’dan Türkiye’ye geçişlerini koordine eden A.G. ile bağlantılı 12 şüpheli izlemeye alındı.

8 tutuklama

Yapılan istihbarat çalışmaları ile takip ve izlemelerin ardından harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde seri operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, “Türkiye Vilayeti Suikatçısı” A.Y. ve irtibat halinde olduğu sözde örgüt yöneticisi A.G.’nin de arasında bulunduğu 14 örgüt mensubu yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 433 sahte pasaport ve 346 sahte kimlik ile örgütsel dijital veriler ele geçirildi. 12’si Iraklı, 1’i Faslı ve diğeri Türk uyruklu 14 şüpheliden A.G. ile A.Y.’nin de arasında olduğu 8’i tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.