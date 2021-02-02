MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri DAEŞ’e ağır darbe
ABONE OL
02.02.2021 - 07:00 |

DAEŞ’e ağır darbe

Yalova’da terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyonda aralarında örgütün ‘Türkiye suikastçısı’ ile üst düzey örgüt yöneticisinin de bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.

DAEŞ’e ağır darbe
FERİT ZENGİN İstanbul

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu operasyon, Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerince gerçekleştirildi. Yurda kaçak yollarla giren ve DAEŞ’in “Türkiye Vilayeti Suikastçısı” olduğu ileri sürülen A.Y. kod isimli bir örgüt suikastçisinin Yalova’da ikamet ettiğinin belirlenmesiyle başlayan çalışmalarda, deşifre olan örgüt üyelerinin Avrupa’dan Türkiye’ye geçişlerini koordine eden A.G. ile bağlantılı 12 şüpheli izlemeye alındı.

8 tutuklama

Yapılan istihbarat çalışmaları ile takip ve izlemelerin ardından harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde seri operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, “Türkiye Vilayeti Suikatçısı” A.Y. ve irtibat halinde olduğu sözde örgüt yöneticisi A.G.’nin de arasında bulunduğu 14 örgüt mensubu yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 433 sahte pasaport ve 346 sahte kimlik ile örgütsel dijital veriler ele geçirildi. 12’si Iraklı, 1’i Faslı ve diğeri Türk uyruklu 14 şüpheliden A.G. ile A.Y.’nin de arasında olduğu 8’i tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    Milliyet'te Gündem (2 Şubat 2021)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları;
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    20 milyonluk vurgun yapan tefecilere openasyon

    20 milyonluk vurgun yapan tefecilere openasyon

    4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

    4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

    Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

    Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

    Son dakika... 4 gencin korkunç sonu! Sır perdesi aralandı...

    Son dakika... 4 gencin korkunç sonu! Sır perdesi aralandı...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet