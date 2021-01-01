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01.01.2021 - 07:00 |

DAEŞ’e yılbaşı operasyonu

Yılbaşı öncesi terör örgütü DAEŞ’e yönelik olarak başta İstanbul ve Ankara’da olmak üzere çeşitli illerde düzenlenen operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı.

DAEŞ’e yılbaşı operasyonu

İstanbul’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 35 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. 14 ilçede, 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 15’ini gözaltına aldı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturmada ise 10’u Ankara, üçü Bursa ve biri Yozgat’ta olmak üzere 14 zanlı yakalandı. Mardin, Batman ve Siirt’te de çok sayıda şüpheli yakalandı. l ANKARA Milliyet, AA, DHA

 

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