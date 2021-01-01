DAEŞ’e yılbaşı operasyonu

İstanbul’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 35 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. 14 ilçede, 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 15’ini gözaltına aldı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturmada ise 10’u Ankara, üçü Bursa ve biri Yozgat’ta olmak üzere 14 zanlı yakalandı. Mardin, Batman ve Siirt’te de çok sayıda şüpheli yakalandı. l ANKARA Milliyet, AA, DHA
Fedakar sağlık çalışanları yeni yıla da nöbette girdiAntalya'da 2020 yılında yeni tip koronavirüs hastalarının hayata tutunması için fedakarca mücadele eden Akdeniz Üniversitesindeki sağlık çalışanları, yeni yıla solunum cihazına bağlı hastaların nefes alabilmesi için fedakarca çalışarak girdi.