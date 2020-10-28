DAEŞ’in infazcısı Ankara’da yakalandı

Gözaltına alınanlardan birinin “infazcı” olduğu, ikisinin ise çatışmalara katıldığı tespit edildi. Kocaeli ve Sakarya’da da 7 kişi gözaltına alındı. Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, yaklaşan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü törenleri sırasında terör örgütü DAEŞ’in eylem yapabileceğine yönelik istihbari bilgiler değerlendirildi.



7 şüpheli gözaltına alındı



Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, DAEŞ üyesi olarak çatışma bölgelerinde aktif faaliyet gösteren ve Türkiye’de bulundukları bilgisine ulaşılan iki ayrı grup tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı iki operasyonda yedi şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden M.B.H.A’nın terör örgütünde “infazcı” olarak yer aldığı, A.B.H.C. ve B.C.Ş.’nin ise silahlı militan olarak çatışmalara katıldığı tespit edildi. Kocaeli ve Sakarya’da da beşi yabancı uyruklu ikisi Türk olmak üzere yedi kişi gözaltına alındı.



Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, uyuşturucu hap ve dijital materyal ele geçirildi. Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Başpınar Mahallesinde bulunan bir eve yapılan baskında da Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.