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04.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

DAEŞ’in sözde bakan yardımcısı yakalandı

Terör örgütü DAEŞ’in sözde “eğitim bakan yardımcısı” Ürdün uyruklu terörist, sahte kimlikle Sakarya’da yakalanıp tutuklandı.

DAEŞ’in sözde bakan yardımcısı yakalandı

Teröristin, Suriye ve Irak’ta esir aldığı kişileri vahşice katledip, sosyal medyada yayınladığı belirlendi. DAEŞ’in Türkiye suikastçısının Yalova’da yakalanmasının ardından, operasyonlara bir yenisi eklendi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D’nin Sakarya’da olduğu tespit edildi. Operasyonla yakalanan teröristin, DAEŞ’in, 2014-2017 yılları arasında Irak ve Suriye’de hakim olduğu bölgelerdeki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde “eğitim bakan yardımcısı” olarak faaliyet gösterdiği, esir aldıkları kişileri vahşice katlettiği ve görüntülerini örgüt propagandası amacıyla sosyal medyada yayımladığı belirtildi.

10 DAEŞ’li tutuklandı

Ankara merkezli 3 ilde, terör örgütü DAEŞ’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün infaz hücresinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Altındağ ilçesinde cesedi bulunan yabancı uyruklu bir kişinin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, olayın örgüt içi infaz olduğunun tespit edilmesi üzerine başsavcılık tarafından terör örgütü DAEŞ mensubu 10 kişi hakkında 22 Ocak’ta gözaltı kararı çıkarılmıştı.

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