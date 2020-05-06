Dağ evindeki odunlukta cesedi bulundu!

Olay. Karagöl mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, Sinop’ta görev yapan L.M.’nin yaşadığı psikolojik sorunların artması üzerine İstanbul’da yaşayan ailesine haber vererek kendisini almaya gelmelerini istedi.

Sinop’a gelen aile oğulları L.M’yi de alarak İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı. Kargı ilçesine bağlı Göletdere köyü yakınlarında mola veren genç ve ailesi mola verdi. Araçtan inen L. M. ormanlık alana doğru kaçmaya başladı. Oğullarının peşinden koşan aile saatler süren aramalara rağmen çocuklarına ulaşamadı.

Bunun üzerine aile çocukların bulunması için jandarmaya haber verdi. 6 Nisan’dan bu yana, yaklaşık bir aydır yapılan aramalar sonunda Asarcık Yaylası’nda bir odunlukta L.M.’nin cesedine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından L.M.’nin cesedi Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.