Dağda, başına ağaç parçası düşen çoban, 1 saatte kurtarıldı

Olay, saat 10.30 sıralarında Antalya Döşemealtı ilçesi Karaveliler Mahallesi Yıkık Mevkii'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Ormanda çobanlık yapan Ali Uzguç (36), odun kestiği sırada başına ağaç parçası düştü. Kanlar içinde kalan Uzguç, telefonla bir yakınını arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgenin dağlık olmasından dolayı Uzguç'un bulunduğu yere ulaşamadı.

Ekipler bunun üzerine Ali Uzguç'un bulunduğu dağlık alana Burdur'un Bucak ilçesi sınırında bulunan Karaot Mevki'inden gitmeye karar verdi. Ekipler, yaklaşık 45 dakikalık yolculuğun ardından Ali Uzguç'a ulaştı.

İlk tedavisi olay yerinde yapılan Ali Uzguç, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.