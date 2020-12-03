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03.12.2020 - 07:00 | | MERT İNAN İstanbul

‘Dağıtımda aksaklık yaşanmayacak’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin merkezli Sinovac’ın Kovid-19’a karşı geliştirdiği CoronaVac aşısının 11 Aralık’tan sonra Türkiye’de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu.

‘Dağıtımda aksaklık yaşanmayacak’
MERT İNAN İstanbul

Türkiye’ye ilk etapta 50 milyon doz CoronaVac aşısı gelecek. Bu aşılar öncelik riskli gruplar olmak üzere ikişer dozdan 25 milyon kişiye uygulanacak. Eksi 2 ile 6 derece sıcaklıkta muhafaza edilebilen CoronaVac aşısı, eczanelere dağıtılmayacak ve sadece Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık merkezlerinde ücretsiz olarak uygulanacak. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, mevcut aşı dolaplarının sipariş edilen sayıya yetecek kapasitede olduğunu belirterek, “Salgınla mücadelede bu ilk aşama. Çin aşısından sonra ruhsat alan aşılar da hem eczanelere, hem sağlık kuruluşlarına gelmeye devam edecek. Aşılar, hava yolu ile özel muhafaza ekipmanları ile taşınacak. Zaten benzer uygulama diğer aşı ve ilaçlar için de söz konusu. Çin aşısının ulaşım, saklama ve dağıtımıyla ilgili teknik alt yapı ve donanıma sahibiz. Herhangi bir aksaklık ve sıkıntı yaşanmayacak” bilgisini paylaştı.

1 milyon kişiye uygulandı

Kovid-19 aşısının pazarlanması için henüz gerekli resmi onaylar çıkmasa da Çin’de “acil kullanım” programı kapsamında yaklaşık 1 milyon kişi test aşamalarında olan aşıları yaptırdı. Sinovac ve Sinopharm’ın henüz 3’üncü faz testlerini tamamlamamış aşı adayları öncelikli olarak yurt dışına çıkacak olan diplomatlar, öğrenciler ve çalışanlara uygulandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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