‘Dağıtımda aksaklık yaşanmayacak’

Türkiye’ye ilk etapta 50 milyon doz CoronaVac aşısı gelecek. Bu aşılar öncelik riskli gruplar olmak üzere ikişer dozdan 25 milyon kişiye uygulanacak. Eksi 2 ile 6 derece sıcaklıkta muhafaza edilebilen CoronaVac aşısı, eczanelere dağıtılmayacak ve sadece Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık merkezlerinde ücretsiz olarak uygulanacak. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, mevcut aşı dolaplarının sipariş edilen sayıya yetecek kapasitede olduğunu belirterek, “Salgınla mücadelede bu ilk aşama. Çin aşısından sonra ruhsat alan aşılar da hem eczanelere, hem sağlık kuruluşlarına gelmeye devam edecek. Aşılar, hava yolu ile özel muhafaza ekipmanları ile taşınacak. Zaten benzer uygulama diğer aşı ve ilaçlar için de söz konusu. Çin aşısının ulaşım, saklama ve dağıtımıyla ilgili teknik alt yapı ve donanıma sahibiz. Herhangi bir aksaklık ve sıkıntı yaşanmayacak” bilgisini paylaştı.



1 milyon kişiye uygulandı



Kovid-19 aşısının pazarlanması için henüz gerekli resmi onaylar çıkmasa da Çin’de “acil kullanım” programı kapsamında yaklaşık 1 milyon kişi test aşamalarında olan aşıları yaptırdı. Sinovac ve Sinopharm’ın henüz 3’üncü faz testlerini tamamlamamış aşı adayları öncelikli olarak yurt dışına çıkacak olan diplomatlar, öğrenciler ve çalışanlara uygulandı.