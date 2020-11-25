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25.11.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM İstanbul

Dağlıoğlu’nu andık

Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü merhum Haldun Tarık Dağlıoğlu, vefatının 3’üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Dağlıoğlu’nu andık
GÖKHAN KAM İstanbul

2017 yılında kaybettiğimiz Dağlıoğlu için dün Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Anmaya Dağlıoğlu’nun eşi Serpil Dağlıoğlu, oğulları Ulaş ve Barış Dağlıoğlu’nun yanı sıra Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, çalışma arkadaşları ve dostları katıldı. Anma programında okunan Kuran-ı Kerim’in ardından, Dağlıoğlu için dualar edildi.

Darüşşafaka Lisesi ve Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun olan Dağlıoğlu, mesleğe 1982’de başladı. Hürriyet, Sabah, Habertürk gazetelerinde çalışan Dağlıoğlu, vefatından önce Milliyet’te Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütüyordu. 

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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