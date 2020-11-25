Dağlıoğlu’nu andık

2017 yılında kaybettiğimiz Dağlıoğlu için dün Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Anmaya Dağlıoğlu’nun eşi Serpil Dağlıoğlu, oğulları Ulaş ve Barış Dağlıoğlu’nun yanı sıra Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, çalışma arkadaşları ve dostları katıldı. Anma programında okunan Kuran-ı Kerim’in ardından, Dağlıoğlu için dualar edildi.

Darüşşafaka Lisesi ve Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun olan Dağlıoğlu, mesleğe 1982’de başladı. Hürriyet, Sabah, Habertürk gazetelerinde çalışan Dağlıoğlu, vefatından önce Milliyet’te Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütüyordu.