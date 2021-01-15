Daha önce de camdan sarkıtmış

Evi ateşe verip kaçtığı ve genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Emre Y. ise yakalandı. Emre Y. çıkarıldığı İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘Hatırlamıyorum’

Alev Ş. polise verdiği ifadesinde, olay günü Emre Y.’nin evine geldiğini belirterek şunları söyledi: “Birlikte alkol aldık. Evli olduğunu ama boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Tartıştık. Zaten sürekli kavga ederdik. Emre Y.’nin ellerimi, ayaklarımı ve ağzımı bantlayarak evimi ateşe verdiğini şu an hatırlamıyorum. Ancak evde ikimizden başka kimse yoktu. Bilincim kapanmış olabilir. İyileşince ek ifade verebilirim.”

İftira ve şiddet suçlamaları

Mahkemede adli kontrol kararıyla bırakılan Emre Y. ise savcılıkta suçlamaları kabul etmeyerek, “Eski sevgilim Alev Ş. ile 1.5 ay önce ayrıldık. Olay günü Alev’in ikametine gittim. Taşınacağı için yardım ettim. Biraz sohbetten sonra evinden ayrıldım. Alkol almadım, ellerini, kollarını bağlamadım, evini ateşe vermedim. Bana iftira attığı için şikâyetçiyim” dedi.

Alev Ş.’nin komşuları da, genç kadının sürekli şiddet gördüğü Emre Y. tarafından 15 gün önce de camdan sarkıtıldığını iddia etti. Apartman görevlisi Ayşe Sosyal şunları söyledi: “Alev bize ‘Erkek arkadaşım sürekli bana şiddet uyguluyor’ diyordu. Gördüğü şiddet nedeniyle de altı ay uzaklaştırma kararı almış. 15 gün önce de Alev’i camdan aşağıya sarkıtmıştı. Alev’in ‘İmdat, yardım edin’ çığlıkları üzerine yöneticimizle gidip Alev’i adamın elinden kurtardık. Biz kızla ilgilenirken, polisi duyan adam da kaçıp gitti. Bir de kız, apartmana ‘Yangın çıkarsa beni nereden kurtarırsınız’ diye yazmış. Belli ki bize bir mesaj vermek istedi ama anlamadık. Dün de bu yangın olayını duyduk.”

Şikâyetçi olmuş

Alev Ş.’nin komşusu Hatice Yaprak şunları söyledi: “Alev 3-4 aydır burada oturuyor. Taksicilik yaptığını söylüyordu. Saygılı bir kadındı. Ama sürekli erkek arkadaşıyla sesleri geliyordu. Alev bana erkek arkadaşının ona şiddet uyguladığını ve şikâyetçi olduğunu anlattı. 15 gün önce de sevgilisi şiddet uyguladı. Yangın çıktığı gün de birinin merdivenlerden hızla indiğini duydum. Saat 19.00 gibi de komşularımız Alev’in evine girdi. Ellerinin ve ayaklarının koli bandıyla bağlı olduğunu söylediler.”

İtfaiye raporunda belli olacak

Kamera kayıtlarını inceleyen polise göre, Emre Y. yangından dört saat önce evden ayrılmış. Alev Ş.’nin ellerinin ve ayaklarının arkadan bağlandığını söyleyen polis, iki olasılık üzerinde duruyor. İlki, zanlının evden ayrıldıktan sonra uzaktan bir mekanizmayla evi yaktığı. İkinci olasılık ise kadının evi yaktıktan sonra ellerini bağladığı. İtfaiye tarafından yapılan inceleme sonrasında hazırlanacak raporda yangının çıkış nedeninin netlik kazanması bekleniyor.